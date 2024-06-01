Презентация мультфильмов в Галерее современного искусства

В День защиты детей в Галерее современного искусства прошла презентация двух необычных мультфильмов, объединенных авторским замыслом. Один из них – «Мифосказы» – вдохновлен творчеством живописца и скульптора Ахсана Фатхутдинова. Сценарий мультфильма написала Ирина Локтева, а режиссером и аниматором выступил Рустем Хайруллин. В результате получилась глубокая и тонкая экранизация татарского мифологического эпоса. «Мифосказки» — это уникальный проект, который позволяет зрителям погрузиться в мир татарской мифологии и узнать больше о культуре и традициях Татарстана.
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