Всероссийский день футбола прошел на клубной базе «Рубин»

Казань стала местом проведения Всероссийского дня футбола, который состоялся на клубной базе «Рубин». Этот новый праздник был утвержден Российским футбольным союзом (РФС) в прошлом году и будет проводиться летом по всей стране, включая предматчевые мероприятия перед такими событиями, как финал Кубка, Суперкубка страны и другими важными футбольными матчами.
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