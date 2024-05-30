В Казани выбрали «Золотую сотню» лучших предпринимателей

18:50, 30.05.2024 10
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  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Доме предпринимателя в Казани прошла церемония награждения победителей конкурса «Предприниматель года. Золотая сотня — 2024». Конкурс приурочен ко Дню российского предпринимательства и организован в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

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