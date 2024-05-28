На сцене казанской филармонии имени Г. Тукая состоялся гала-концерт II творческой лаборатории «Безнең җыр»

21:16, 28.05.2024 22
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  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов

На сцене Татарской государственной филармонии имени Г. Тукая состоялся гала-концерт II творческой лаборатории «Безнең җыр», на котором были представлены более 20 новых композиций.

Участники творческой лаборатории — команды по три человека: поэт, композитор и певец. Всего в этом сезоне собрался 21 коллектив. В течение шести месяцев авторы трудились над созданием новых песен.

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