На сцене казанской филармонии имени Г. Тукая состоялся гала-концерт II творческой лаборатории «Безнең җыр»

На сцене Татарской государственной филармонии имени Г. Тукая состоялся гала-концерт II творческой лаборатории «Безнең җыр», на котором были представлены более 20 новых композиций.
Участники творческой лаборатории — команды по три человека: поэт, композитор и певец. Всего в этом сезоне собрался 21 коллектив. В течение шести месяцев авторы трудились над созданием новых песен.
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