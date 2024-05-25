«Рубин» закончил сезон РПЛ ничейным результатом

«Рубин» в состоявшемся в столице Татарстана заключительном матче Российской премьер-лиги сезона-2023/2024 сыграл вничью с «Сочи». У казанцев на 22-й минуте забил лучший бомбардир клуба Мирлинд Даку. В конце игрок сочинцев Сауль Гуарирапа сровнял счет. Однако команде южан это не помогло и она вылетела в Первую лигу. В перерыве матча на стадионе установили рекорд, который официально вошел в Книгу рекордов России — создали футбольный мяч, оформленный самым большим числом пластиковых крышек!
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