Рустам Минниханов наградил руководство, игроков и персонал спортивного клуба «Синтез»

Раис Татарстана наградил руководство, игроков и персонал спортивного клуба «Синтез». Церемония чествования прошла в казанском Кремле.
Клубу вручили благодарность раиса Татарстана. Рустам Минниханов поздравил ватерполистов с 50-летием «Синтеза» и блестящими результатами по итогам сезона.
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