Алексей Варламов представил публике свой роман «Одсун».

19:23, 24.05.2024 14
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  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Алексей Николаевич Варламов, лауреат литературной премии «Большая книга» и доктор филологических наук, представил публике свой новый роман «Одсун». 

Роман «Одсун» повествует о жизни и судьбе героя, который сталкивается с трудностями и испытаниями. Автор исследует внутренний мир своего героя, его мысли и чувства, а также его отношения с окружающим миром.

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