Фестиваль-форум «Литературный флагман России» стартовал на 20 площадках Казани.

Казань впервые принимает фестиваль-форум, посвященный литературе. Это стало возможным благодаря победе столицы Татарстана во всероссийском конкурсе «Самый читающий регион России». В этом году форум отмечает первый юбилей — 10 лет.
На 20 площадках Казани пройдут лекции, дискуссии и мастер-классы от ведущих российских авторов и литературоведов. В рамках фестиваля также состоятся презентации новых книг и встречи с читателями.
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