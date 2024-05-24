Рустам Минниханов встретился с представителями бизнеса

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов провел встречу с предпринимателями в рамках выездного заседания Комитета Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству, которое было приурочено ко Дню российского предпринимательства. В ходе встречи обсуждались актуальные проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, а также меры поддержки бизнеса. Раис Минниханов подчеркнул важность развития малого и среднего предпринимательства для экономики региона и страны в целом.
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