С 24 по 26 мая в Казани пройдет Международный фестиваль медиаискусства НУР

Казань вновь станет центром притяжения для медиахудожников, музыкантов и перформеров со всего мира: с 24 по 26 мая здесь пройдет ежегодный Международный фестиваль медиаискусства НУР. Это событие объединяет представителей разных сфер искусства и позволяет им делиться опытом и идеями.
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