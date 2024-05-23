В Казани состоялось итоговое пленарное заседание Всероссийского библиотечного конгресса

17:20, 23.05.2024 28
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  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Гостиничном торгово-развлекательном комплексе «Корстон» в Казани прошло итоговое пленарное заседание Всероссийского библиотечного конгресса: «Библиотека в многополярном мире». С приветствием к ним обратилась Жанна Владимировна Алексеева, заместитель директора департамента региональной политики, образования и проектного управления Министерства культуры РФ. Она отметила, что Министерство культуры высоко ценит вклад Российской библиотечной ассоциации (РБА) в развитие библиотечного дела.

Также Жанна Владимировна поздравила участников Конгресса с наступающим Общероссийским днем библиотек.

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