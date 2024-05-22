В Национальной библиотеке РТ прошла лекция «Книги нон-фикшн в жизни современного ребенка, подростка, родителя, семьи»

В Национальной библиотеке Республики Татарстан прошла лекция на тему «Книги нон-фикшн в жизни современного ребенка, подростка, родителя, семьи». Перед слушателями выступила семейный психолог и писатель Екатерина Вадимовна Мурашова. На лекции обсуждались вопросы, связанные с жизнью нынешних детей в реальном и виртуальном мирах. Участники также рассмотрели проблемы, с которыми сталкиваются родители в этой ситуации.
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