В музее Казанской епархии открылась выставка «Царственная святость: российский император Николай II и его семья»

18:45, 22.05.2024 25
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  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов

В музее Казанской епархии состоялось торжественное открытие выставки «Царственная святость», посвященной российскому императору Николаю II и его семье. В церемонии открытия принял участие митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Экспозиция рассказывает о жизни, семье и духовном пути императора Николая II. Посетители смогут увидеть уникальные экспонаты, связанные с жизнью царской семьи, а также узнать больше о последнем российском императоре и его вкладе в историю страны.

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