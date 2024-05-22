В музее Казанской епархии открылась выставка «Царственная святость: российский император Николай II и его семья»

В музее Казанской епархии состоялось торжественное открытие выставки «Царственная святость», посвященной российскому императору Николаю II и его семье. В церемонии открытия принял участие митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Экспозиция рассказывает о жизни, семье и духовном пути императора Николая II. Посетители смогут увидеть уникальные экспонаты, связанные с жизнью царской семьи, а также узнать больше о последнем российском императоре и его вкладе в историю страны.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.