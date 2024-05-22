В Казани пройдет первый фестиваль-форум «Литературный флагман России»

Казань станет центром литературного творчества для молодых людей – с 23 по 25 мая здесь пройдет первый фестиваль-форум «Литературный флагман России». На мероприятие в столицу Татарстана приедут популярные писатели жанра young adult Антонина Крейн и Ася Лавринович, а также авторы Алексей Варламов и Платон Беседин. Всего запланировано 30 встреч с участием писателей. Об этом сообщили во время тематической пресс-конференции.
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