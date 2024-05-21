Победителей конкурса «Хрустальное перо — 2024» наградили в Казани

В Казани состоялась церемония награждения победителей XXVII республиканского конкурса в области журналистики и СМИ «Бәллүр каләм» — «Хрустальное перо». Конкурс проводится ежегодно с целью поддержки профессиональной журналистики и поощрения талантливых журналистов. На церемонии награждения присутствовали представители правительства Республики Татарстан, руководители средств массовой информации и журналисты. Победителей выбрали в различных номинациях, таких как «За верность делу», «Лучшая журналистская акция», «Лучший материал на тему 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией» и других.
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