Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин встретился с руководителями республиканских СМИ

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин провел встречу с руководителями региональных СМИ в преддверии Дня печати Республики Татарстан. Участники встречи обсудили актуальные вопросы развития отрасли, а также реализацию государственной информационной политики в республике. Фарид Мухаметшин поблагодарил руководителей СМИ за плодотворную работу и подчеркнул важность их деятельности в формировании общественного мнения и информационной повестки.
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