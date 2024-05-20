В казанском «Корстоне» состоялось пленарное заседание Всероссийского библиотечного конгресса

19:26, 20.05.2024 54
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  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
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  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
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  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
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  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
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  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
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В Казани состоялось пленарное заседание Всероссийского библиотечного конгресса — XXVIII Ежегодной конференции РБА. В мероприятии приняли участие представители библиотек со всей России. На заседании были рассмотрены актуальные вопросы библиотечной отрасли. Участники обсудили проблемы, с которыми сталкиваются библиотеки, а также перспективы развития и внедрения новых технологий. Особое внимание было уделено вопросам цифровизации библиотек и повышения квалификации сотрудников.

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