В казанском «Корстоне» состоялось пленарное заседание Всероссийского библиотечного конгресса

В Казани состоялось пленарное заседание Всероссийского библиотечного конгресса — XXVIII Ежегодной конференции РБА. В мероприятии приняли участие представители библиотек со всей России. На заседании были рассмотрены актуальные вопросы библиотечной отрасли. Участники обсудили проблемы, с которыми сталкиваются библиотеки, а также перспективы развития и внедрения новых технологий. Особое внимание было уделено вопросам цифровизации библиотек и повышения квалификации сотрудников.
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