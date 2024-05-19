На стенах Казанского Кремля показали приуроченное к KazanForum световое шоу

С 17 по 19 мая на стенах Казанского Кремля проходит световое шоу с музыкальным сопровождением, приуроченное к проведению XV международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum». В этом году его темой стали произошедшие в Казани исторические события, а также культурное и историческое наследие столицы Татарстана.
Проекционное шоу можно посмотреть у стен Кремля – от Спасской до Тайницкой башни. Оно пройдет с 20.00 и до полуночи.
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