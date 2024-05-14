Открытие международной халяль-ярмарки Kazan Halal Market в агропромпарке

Сегодня в агропромышленном парке «Казань» состоялось открытие международной халяль-ярмарки Kazan Halal Market. Это первое официальное событие в рамках XV Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum». В церемонии открытия приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин и другие официальные лица.

На ярмарке представлена продукция порядка 70 компаний из зарубежья и регионов России. Мероприятие призвано укрепить торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи между Россией и мусульманскими странами.