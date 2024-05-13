Детская театральная студия «Апуш» представила музыкальный спектакль «Книга сказок» в КЦ «Московский»

Премьера музыкального спектакля «Книга сказок», созданного детской театральной студией «Апуш», состоялась 13 мая. В постановке задействованы 40 ребят — все ученики филиала студии, действующего в КЦ «Московский». Специально для премьеры юным актерам сшили новые костюмы.
В основе спектакля лежит пьеса драматурга, заслуженного артиста Республики Татарстан Шамиля Фархутдинова. Представление начинается со слов: «Кто не любит сказки? Сказки любят все: и дети, и взрослые, и даже наш Хан любит их».
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