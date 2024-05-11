В Казани стартовал международный хоккейный турнир среди исламских стран

С 11 по 15 мая в Казани на льду «Татнефть Арены» проходит второй международный хоккейный турнир Кубок ОРХИС. В нем участвуют 8 мужских команд из Азербайджана, Турции, Казахстана, Монголии, Пакистана, Ирана, Ливана, Бахрейна и Кыргызстана.
Турнир организован Организацией развития хоккея исламских стран при поддержке хоккейного клуба «Ак Барс» и приурочен к XV Международному экономическому форуму «Россия – Исламский мир Kazan Forum», который состоится в столице Татарстана с 14 по 19 мая 2024 года.
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