В Казани прошел марафон, собравший участников со всей России и из других стран

19:11, 11.05.2024 220
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В столице Республики Татарстан завершился «Казанский марафон», который в этом году стал особенно масштабным. В нем приняли участие 30 тысяч человек из 80 регионов России, а также 14 стран. Призовой фонд составил 8 млн рублей.

Среди участников были 60 лучших марафонцев России и два гостя из Кении. «Казанский марафон» — это не только спортивное мероприятие, но и возможность для участников проверить свои силы и насладиться красотами города.

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