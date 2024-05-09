Энергокомпания ТГК-16 поздравила ветеранов с Днем Победы

Накануне 79-летия Победы в Великой Отечественной войне сотрудники АО «ТГК-16» поздравили ветеранов, работавших на Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ-1. Энергетики навестили тружеников тыла Ирмякову Флеру Галимулловну, Максимову Зою Алексеевну. Шарипову Зинаиду Николаевну и Шакунову Марию Ивановну, которая в этом году отметит 100-летний юбилей. Компания вручила им продуктовые корзины и оказала финансовую помощь.

Забота о ветеранах — важная часть социальной политики энергокомпании. Их регулярно навещают, а также оказывают помощь и поддержку.