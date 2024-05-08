Конференция о роли татар-участников Великой Отечественной войны проходит в Казани

13:13, 08.05.2024 25
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  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани проходит Всероссийская научно-практическая конференция «Татары – участники и ветераны Великой Отечественной войны и процессы реисламизации (вторая половина XX в.)». Мероприятие организовано Центром исламоведческих исследований Академии наук Республики Татарстан и Духовным управлением мусульман Татарстана.

Конференция приурочена к 79-летию победы СССР в Великой Отечественной войне. Участников мероприятия поприветствовал руководитель Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Данис Шакиров.

Цель конференции — раскрыть роль татар-участников войны в сохранении и обеспечении преемственности конфессиональной практики, ценностей духовной культуры, религиозно-нравственного воспитания, просвещения и социализации молодежи во второй половине XX века.

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