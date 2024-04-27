В Казани «КОС-Синтез» обыграл волгоградский «Спартак» со счетом 9:4

Уверенная домашняя победа «КОС-Синтеза» во втором финальном матче вернула казанцам золото в водном поло. Евгений Ярощук с подопечными переиграл куда более опытного Владимира Карабутова, после чего мокрый и счастливый обнимался с товарищем по ватерпольной секции «Синтеза», а ныне министром спорта республики Владимиром Леоновым.
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