26 апреля во дворе Присутственных мест Казанского Кремля открылся этно-маркет «Ташаяк ярминкәсе». Посетителям предлагалось приобрести изделия мастеров декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов, а также попробовать блюда татарской кухни.
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