Филиал центра «Воин» выпустил первых курсантов в Казани

25 апреля, в преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне, на базе Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма в Татарстанском отделении Центра «Воин» завершился первый поток обучения. В торжественной обстановке выпускные сертификаты, подтверждающие успешное освоение программы, получили 170 курсантов центра в Республике Татарстан — студенты Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, колледжа ТИСБИ, автотранспортного техникума имени А.П. Обыденнова.
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