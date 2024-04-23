В Татарстане появится новый индустриально-логистический парк «Дружба»

Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в запуске строительства инновационного индустриально-логического парка «Дружба» в Зеленодольском районе.
Благодаря реализации проекта будет создано на первом этапе 2,5 тыс. новых рабочих мест, а позднее — 3,5 тыс. Рустам Минниханов выразил уверенность в успехе проекта, который принесет большие инвестиции, новые рабочие места и возможность продвижения местной продукции.
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