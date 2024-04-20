Казань присоединилась к субботнику: депутаты и сотрудники исполкома вышли на уборку улиц

В Казани прошел общегородской субботник. В нем приняли участие сотрудники структурных подразделений исполкома, депутаты Казгордумы и Государственного Совета Татарстана, а также работники аппарата республиканского парламента.
Городские субботники — давняя традиция Казани, которая объединяет жителей и власти в стремлении сделать город чище и уютнее. Все участники субботника внесли свой вклад в благоустройство города.
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