Казань присоединилась к субботнику: депутаты и сотрудники исполкома вышли на уборку улиц

В Казани прошел общегородской субботник. В нем приняли участие сотрудники структурных подразделений исполкома, депутаты Казгордумы и Государственного Совета Татарстана, а также работники аппарата республиканского парламента.

Городские субботники — давняя традиция Казани, которая объединяет жителей и власти в стремлении сделать город чище и уютнее. Все участники субботника внесли свой вклад в благоустройство города.