В Казани прошел моторейд ГИБДД

Сотрудники ГИБДД провели в Казани профилактический рейд, направленный на выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения среди мотоциклистов. Во время рейда инспекторы проверяли документы, наличие необходимой экипировки, а также соблюдение скоростного режима и правил маневрирования.
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