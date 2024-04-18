В Казани стартовал фестиваль популяризации науки Milmax Science-2024

В Казани открылся четвертый фестиваль популяризации науки Milmax Science-2024. Первую лекцию на тему «Выход за „флажки“ математики» прочитал член-корреспондент РАН Алексей Савватеев.
Фестиваль продлится четыре дня. Он будет проходить на площадках ИТ-парка имени Башира Рамеева и ИТ-парка на Петербургской. В программе — научно-популярные лекции, дискуссии, мастер-классы и научные шоу на различные темы из области естественных наук.
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