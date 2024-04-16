В казанском I-MAX прошел премьерный показ семейного блокбастера «Сто лет тому вперед»

В Казани прошел премьерный показ семейного блокбастера «Сто лет тому вперед». Фильм выходит в широкий прокат 18 апреля. Продюсером картины выступил Федор Бондарчук. Фильм «Сто лет тому вперед» — новая версия истории, рассказанной в советском пятисерийном телевизионном фильме «Гостья из будущего».
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