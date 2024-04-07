Открытие персональной выставки художника Александра Браулова «Архитектура авангарда»

В Казани открылась персональная выставка художника Александра Браулова, посвященная уникальной советской архитектуре 1920-1930-х годов. В серию «Архитектура авангарда» вошли как уцелевшие до наших дней, так и нереализованные и утраченные проекты. Выставка охватывает несколько стран и десятки городов, в числе которых Казань, Баку, Витебск, Иваново, Ленинград, Москва, Новосибирск, Ташкент и другие.

Все работы на выставке выполнены в технике ручной вышивки и шитья. Александр представляет собственную карту памяти об архитектуре конструктивизма и обращает внимание к проблемам реставрации и сохранения культурного наследия.

Специально к новой выставке автор создал масштабные работы с текстом на татарском языке и картой Казани. На карте отмечены сохранившиеся и утраченные архитектурные постройки. Ранее избранные работы из серии экспонировались в Алматы, Иванове, Москве и Санкт-Петербурге.