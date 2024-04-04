TatEnergyExpo 2024: 87 экспонентов из 17 регионов России и трех стран

Накануне в Международном выставочном центре «Казань Экспо» стартовал Татарстанский международный форум по энергетике и энергоресурсоэффективности, в рамках которого открылась одна из крупнейших энергетических выставок России — специализированная выставка TatEnergyExpo. Она собрала собрала 87 экспонентов из 17 регионов России и трех других стран (Беларуси, Казахстана и Китая). Обзор выставки - в фоторепортаже "Реального времени".
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