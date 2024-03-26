Из Казани в Лисичанск и Рубежное отправились две фуры с гуманитарной помощью

Сегодня из Казани в Лисичанск и Рубежное отправилась внеочередная партия гуманитарной помощи. Груз, собранный под эгидой «Доброй Казани», состоит преимущественно из строительных материалов, таких как полимерные трубы, муфты, тройники для труб, седелки, электросварные и соединительные отводы и другие.

Эти материалы крайне необходимы для восстановления сетей электро- и водоснабжения, отопления в Лисичанске и Рубежном. Общий вес груза составил 30 тонн. Отправка гуманитарной помощи имеет большое значение для жителей городов, которые сейчас активно восстанавливают инфраструктуру.