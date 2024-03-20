Спортсмены СК «Синтез» встретились с участниками детских соревнований

Сильнейшие татарстанские прыгуны в воду, спортсмены СК «Синтез» Мария Полякова и Никита Шлейхер провели встречу с болельщиками.

Она прошла в пресс-центре Дворца водных видов спорта г. Казани, который в эти дни принимает Всероссийский детский турнир по прыжкам в воду «Золотой барс».

Титулованные спортсмены пообщались с начинающими спортсменами, ответили на их вопросы, а затем устроили автограф-сессию для всех желающих.