Спортсмены СК «Синтез» встретились с участниками детских соревнований

Сильнейшие татарстанские прыгуны в воду, спортсмены СК «Синтез» Мария Полякова и Никита Шлейхер провели встречу с болельщиками.
Она прошла в пресс-центре Дворца водных видов спорта г. Казани, который в эти дни принимает Всероссийский детский турнир по прыжкам в воду «Золотой барс».
Титулованные спортсмены пообщались с начинающими спортсменами, ответили на их вопросы, а затем устроили автограф-сессию для всех желающих.
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