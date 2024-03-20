В Музее исламской культуры Музея-заповедника «Казанский Кремль» открылась выставка «Наследие Ясави и древний Туркестан», посвященная 930-летию одного из самых известных мыслителей и просветителей тюрко-мусульманского мира и к 20-летию включения Мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави в Туркестане в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.¬¬ В экспозиции представлены 190 экспонатов, связанных не только с жизнью и деятельностью Ясави, но и с трехтысячетелетней историей самого Туркестана – артефакты, обнаруженные археологами в ходе раскопок. Как рассказал «Реальному времени, генеральный консул Казахстана Ерлан Искаков, это первая международная выставка республики такого формата. Ее путешествие по миру не случайно решили начать со столицы Татарстана. «Произведения Ахмеда Ясави столетиями были любимыми книгами мусульман Поволжья и Урала», - отметил Искаков, добавив, что книги мусульманского философа впервые были напечатаны именно в Казани. После третьей столицы выставка отправится в Узбекистан, а затем в Турцию.
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