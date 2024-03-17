На площадке стадиона «Ак Барс Арена» прошел концерт в рамках фестиваля «Всей семьей на выборы»

17 марта, в заключительный день выборов президента России, на площадке стадиона «Ак Барс Арена» прошел семейный фестиваль «Всей семьей на выборы». Гости фестиваля могли принять участие в масленичных гуляньях и выступлениях уличных театров. Хедлайнерами мероприятия стали Ваня Дмитриенко, Хабиб, группы «Иванушки International», «Кар-мэн» и «Хор Турецкого». Вход на фестиваль осуществлялся по браслетам.
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