«Вы будете сближать наши страны»: Рустам Минниханов встретился с делегатами Всемирного форума молодежи

100 иностранцев из 50 стран мира продолжают знакомство с Казанью. Они приехали в Татарстан в рамках региональной программы Всемирного фестиваля молодежи и пробудут здесь до 16 марта. 13-го заграничные гости встретились с министром по делам молодежи республики Ринатом Садыковым, а 15-го смогли задать интересующие их вопросы раису Татарстана Рустаму Минниханову.
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