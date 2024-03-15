Открытие выставки «Мир за сценой. Из прошлого в будущее» в Национальной библиотеке РТ

В выставочном зале Национальной библиотеки Республики Татарстан открылась выставка «Мир за сценой. Из прошлого в будущее», посвященная 60-летию существования в Казанском театральном училище художественного направления. На экспозиции представлены работы основательницы театрально-декорационного отделения Татьяны Зуевой и ее учеников. Посетители могут увидеть бутафорские предметы, костюмы, эскизы, фотографии грима – все, что использовалось для оформления спектаклей на сцене учебного театра.
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