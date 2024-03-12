Первый ифтар Рамадана провели в Казани

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин по традиции провел первый ифтар священного месяца Рамадан в национальном комплексе «Туган Авылым». На авыз ачу, кроме него, были ректор Казанской православной духовной семинарии Владимир Самойленко, вице-спикер Госсовета РТ Марат Ахметов, министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин, председатель госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов, а также руководители консульств некоторых стран, находящихся в Казани.
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