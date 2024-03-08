В "Манеже" Казанского Кремля открылась первая в этом году выставка - "Эпифании Марии Смольяниновой. Московский автор представила свои графические работы в технике офорта, выполненные в период с 2008-го по 2023 годы. 89 картин, разделённые на 9 серий. Настроение и музыка 5 совершенно разных городов Москвы, Санкт-Петербурга, Гурзуфа, Тбилиси, Свияжска и целого горного края - Сванетии, сохранённые огнём на металле такими, какими почувствовала и услышала их автор.

Техника офорта предполагает создание рисунка на металлической поверхности путем протравливания азотистой кислотой линий и других элементов изображения, после чего на печатную форму наносится краска и накладывается специальная бумага. Долговечность металла дает возможность повторять процесс печати бесконечное количество раз.