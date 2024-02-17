Новые форматы спортивных событий для Татарстана: в Казани обсудили перспективы развития спортивных мероприятий

В студии функциональных тренировок Red Lockers на территории ИТ-парка им. Башира Рамеева в Казани прошла дискуссия «Какие новые форматы спортивных событий нужны Татарстану». Мероприятие было организовано в рамках программы «Городские модераторы». Гости встречи вместе с экспертами обсудили, какие спортивные мероприятия могут быть востребованы в Татарстане и что новое могут предложить организаторы. Участники отметили хорошую спортивную инфраструктуру республики, которая позволяет ежегодно принимать события различного уровня.
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