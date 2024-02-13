В Казани вручили Республиканскую Шаляпинскую премию

20:41, 13.02.2024 23
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  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов

13 февраля, в день рождения Федора Ивановича Шаляпина, состоялось первое вручение Республиканской Шаляпинской премии. Первыми ее лауреатами стали Ирек Фаттахов и Айдар Сулейманов. Награждала лауреатов заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева. Торжественное мероприятие прошло в рамках XLII Международного Шаляпинского фестиваля, перед началом спектакля «Борис Годунов».


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