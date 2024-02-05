В Госсовете РТ состоялось заседание Комитета по бюджету, налогам и финансам

Счетная палата Республики Татарстан провела проверку республиканских школ и училищ олимпийского резерва. Общая сумма выявленных нарушений составила 50 947 000 рублей. Об этом на совместном заседании Комитета ГС РТ по бюджету, налогам и финансам и Экспертного совета при Комитете ГС РТ по бюджету, налогам и финансам заявил аудитор Счетной палаты РТ Александр Якупов.
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