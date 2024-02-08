В Казани прошло первое заседание штаба по контролю за инвестициями в ЖКХ. «Фактически сейчас Чистополь находится под угрозой лишения водоснабжения, а на дворе мороз!» — укорял коммунальщиков за близорукость в «управлении» начальник отдела прокуратуры РТ Тимур Гильманов. Тень уголовного преследования в отношении владельцев «самостийных» коммунальных предприятий промелькнула на первом заседании штаба. Руководство регулятора предупредило, что прежней вольницы в исполнении инвестиционных программ не будет — если не получается вовремя, то корректировки должны вноситься заранее. Об этом и многом другом говорили на заседании штаба по реализации инвестпрограмм регулируемых операторов.
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