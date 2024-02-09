На очередном заседании экспертного клуба «Волга», подвели итоги реализации проекта «Культура»

Татарстанцы охотно посещают музеи, театры, выставки, ездят на фестивали и сами создают культурные продукты. Количество посетителей учреждений и объектов культуры по итогам прошлого года составило порядка 92 миллионов человек. В денежном выражении их интерес вылился в более чем 6 миллиардов рублей. О том, какие культурные события привлекают татарстанцев, чем вдохновляются местные кинорежиссеры и какие мечты лелеют дизайнеры, обсудили на очередном заседании экспертного клуба «Волга», темой которого стали итоги реализации национального проекта «Культура» в Республике Татарстан.
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