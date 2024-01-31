Фильм «Плакса» — премьера в «Казань-молле»: звезды, эмоции и ностальгия

19:04, 31.01.2024 20
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  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

31 января 2024 года в казанском торговом центре «Казань-молл» состоялся пресс-показ драматической комедии «Плакса», режиссером которой выступил Алмаз Нургалиев. Фильм рассказывает о жизни молодого музыканта, его пути к славе и непростом выборе между карьерой и личной жизнью. Главную роль исполнил популярный актер Булат Исмаилов.


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