Фильм «Плакса» — премьера в «Казань-молле»: звезды, эмоции и ностальгия

31 января 2024 года в казанском торговом центре «Казань-молл» состоялся пресс-показ драматической комедии «Плакса», режиссером которой выступил Алмаз Нургалиев. Фильм рассказывает о жизни молодого музыканта, его пути к славе и непростом выборе между карьерой и личной жизнью. Главную роль исполнил популярный актер Булат Исмаилов.
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