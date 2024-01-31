В Казани состоялось расширенное заседание Координационного совета Отделения Фонда пенсионного и социального страхования по РТ

Более 338 млрд рублей составили расходы отделения Социального фонда по Татарстану в минувшем году на выплаты гражданам, самой крупной из которых является маткапитал. Именно эта социальная мера поддержки станет профильной для республики - на базе региона создается единый в России экспертный центр, сообщил сегодня на коллегии ведомства управляющий отделением СФР Эдуард Вафин.
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