Госалкогольинспекция РТ подвела итоги 2023 года в Казани

В Татарстане растет производство алкогольной продукции. По итогам 2023 года произведено 10 937,3 тыс. дал, что на 2% больше, чем годом ранее. На такой же процент увеличилось и производство водки. В количественном выражении оно составило 9 341,5 тыс. дал. Об этом на итоговой коллегии Госалкогольинспекции Татарстана рассказал ее глава Жаудат Ахметханов.
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